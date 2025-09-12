Abone ol: Google News

Rizespor, Loide Augusto'yu kiraladı

Rizespor, Brezilya ekibi Vasco do Gama forması giyen Loide Augusto'yu 1 yıllığına kiraladı.

Yayınlama Tarihi: 12.09.2025 18:54
Süper Lig ekiplerinden Rizespor, Angolalı kanat oyuncusu Loide Augusto'yu kiralık olarak renklerine bağladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Brezilya ekibi Vasco do Gama ile anlaşmaya varılmasının ardından futbolcunun İstanbul'a gelerek Acibadem Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi. Augusto'nun daha sonra 1 yıllık anlaşmayı imzaladığı ifade edildi.

"BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Açıklamada, "Yeni transferimiz Augusto'ya 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

25 yaşındaki Augusto daha önce Süper Lig'de Alanyaspor forması giymişti.

