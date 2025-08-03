Rizespor, Modibo Sagnan'ı kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Rizespor, Malili savunma oyuncusu Modibo Sagnan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fransa Ligi ekiplerinden Montpellier ile anlaşmaya varılmasının ardından Türkiye'ye gelen deneyimli savunma oyuncusu Sagnan, sağlık kontrolünden geçti.

SATIN ALMA OPSİYONU VAR

Fransız kulübüyle tamamlanan protokollerin ardından 26 yaşındaki Sagnan, satın alma opsiyonu ile 1 yıllık kiralık sözleşmeyi imzaladı.

27 MAÇA ÇIKTI

Sagnan, geçen sezon Fransa Ligi'nde Montpellier ile 27 maçta forma giydi.