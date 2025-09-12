Abone ol: Google News

Rob Nizet resmen Gaziantep FK'da

Gaziantep FK, Belçikalı hücum oyuncusu Rob Nizet'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 12.09.2025 19:44
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sol kanat oyuncusu Rob Nizet ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.

Kulübün açıklamasında, 23 yaşındaki Belçikalı sol kanat oyuncusu Rob Nizet ile 1+1 yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtildi.

"ÜSTÜN BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Nizet'in kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı törenle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtilerek, "Rob Nizet'e kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

