Romulo Cardoso, Leipzig kıskacında

DHA

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu topladığı 50 puanla 8. sırada tamamlayan Göztepe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-kırmızılı takımın yıldız ismi Romulo Cardoso'ya bir teklif daha geldi.

LEIPZIG PEŞİNE DÜŞTÜ

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de transferin gözde oyuncularından olan Brezilyalı golcü Romulo Cardoso'ya Bundesliga ekibi Leipzig de talip oldu.

Alman ekibinin sarı-kırmızılı yönetime 12 milyon euro artı bonuslar teklifini götürdüğü bildirildi.

DÖÜNÜŞ YAPILMADI

Sport Rebuplic şirketinin ise Romulo konusunda Leipzig'e herhangi bir dönüş yapmadığı kaydedildi.

BİRÇOK TAKIMIN İLGİSİ VAR

Göztepe'de 1.5 sezonda gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki golcü birçok kulübün radarına girdi.

Leipzig yanı sıra Romulo için Hollanda'dan Ajax ve Feyenoord, İtalya'dan Roma, Fransa'dan Monaco, İngiltere'den Fulham ve Belçika'dan Anderlecht de devrede.