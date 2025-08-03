Romulo Cardoso Leipzig yolcusu

Süper Lig'de geçen sezon Göztepe formasıyla gösterdiği performansla birçok Avrupa kulübünü peşine takan Brezilyalı golcü Romulo Cardoso rekor bonservis bedeliyle yuvadan uçuyor.

Göz-Göz'de futbol şubesini yöneten Başkan Rasmus Ankersen ve Sport Republic yönetimi, 23 yaşındaki Brezilyalı golcü için en ciddi teklifi veren Bundesliga ekibi Leipzig'le imza aşamasında.

SESKO GİDERSE LEIPZIG İMZAYI ATTIRACAK

İngiltere'den Newcastle United'ın kadrosuna katmak istediği Alman temsilcisinin golcüsü Benjamin Sesko için teklifini 75+5 Milyon euro seviyesine çıkardığı haberleri gelirken, Leipzig bu transfer gerçekleşir gerçekleşmez Romulo'ya imza attırmak istiyor.

REKOR BONSERVİS

Göztepe'de Sport Republic, hafta içinde resmileşmesi beklenen Romulo transferinden 20 milyon euro üzerinde rekor bonservis bedeli almaya hazırlanıyor.

16 MİLYON EURO KABUL EDİLMEDİ

Sport Republic daha önce Romulo için İngiliz ekibi Fulham'ın 16 milyon euro ve bonuslardan oluşan teklifini kabul etmemişti.

TRANSFER GÜNDEMİ NEDENİYLE OYNATILMADI

Sarı-kırmızılılara 2023-2024 sezonunun ara transfer döneminde takım 1'inci Lig'deyken Athletico Paranaense'den kiralanan Romulo ilk sezonunda şampiyonluk yaşadı.

Geçen sezon Süper Lig'de 29 maçta 13 gol atan 23 yaşındaki futbolcu tüm dikkatleri üzerine çekti.

Göztepe, geçen sezon 2.5 milyon euro ödeyerek bonservisini aldığı Romulo'yla Haziran 2028'e kadar sözleşme imzalamıştı.

Romulo takımla sezon başı kampına katılmasına rağmen transfer gündemi nedeniyle hazırlık maçlarında forma giymedi.