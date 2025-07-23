Sakaryaspor, Göktuğ Baytekin ve Emrah Başsan'la anlaştı

1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 20 yaşındaki kaleci Göktuğ Baytekin ile 33 yaşındaki kanat oyuncusu Emrah Başsan ile anlaştı.
Baytekin için kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
Takımımız, Göktuğ Baytekin ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoş geldin Göktuğ.
Baytekin, geçen sezon forma giydiği Süper Lig ekibi Beşiktaş'tan 1 yıllığına kiralandı.
EMRAH BAŞSAN DA DUYURULDU
Başsan'ın transferi ise kulübün sosyal medya hesabından şu paylaşımla duyuruldu:
Takımımız, Emrah Başsan ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoş Geldin Emrah.
Emrah Başsan, geçen sezon Süper Lig ekibi Sivasspor'da forma giymişti.