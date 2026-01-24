Abone ol: Google News

Sakaryaspor, Kerem Şen'i transfer etti

1. Lig'de mücadele eden Sakaryaspor, Serikspor'da oynayan Kerem Şen'i renklerine bağladı.

Yayınlama Tarihi: 24.01.2026 16:43
  • Sakaryaspor, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Şen'i transfer etti.
  • Kulüp, sosyal medya hesabından Kerem Şen'e hoş geldin mesajı yayınladı.
  • Kerem Şen, sezonun ilk yarısında Serikspor'da 16 maç oynadı.

1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Şen'i kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Kerem Şen ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil-siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoş geldin Kerem." ifadelerine yer verildi.

16 MAÇA ÇIKMIŞTI

Kerem Şen, sezonun ilk yarısında formasını giydiği 1. Lig ekiplerinden Serikspor'la 16 maçta sahaya çıkmıştı.

