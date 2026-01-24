Sakaryaspor, Kerem Şen'i transfer etti

- Sakaryaspor, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Şen'i transfer etti.
- Kulüp, sosyal medya hesabından Kerem Şen'e hoş geldin mesajı yayınladı.
- Kerem Şen, sezonun ilk yarısında Serikspor'da 16 maç oynadı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Şen'i kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Kerem Şen ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil-siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoş geldin Kerem." ifadelerine yer verildi.
16 MAÇA ÇIKMIŞTI
Kerem Şen, sezonun ilk yarısında formasını giydiği 1. Lig ekiplerinden Serikspor'la 16 maçta sahaya çıkmıştı.