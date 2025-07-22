Saul Niguez, Flamengo yolunda!

Trabzonspor'a transferi son anda iptal olan Saul Niguez'in yeni adresi netleşti.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Flamengo, Atletico Madrid forması giyen 30 yaşındaki Saul Niguez'i transfer etmeye çok yakın.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Bordo-mavililer ile anlaşmaya sağlayamayan İspanyol orta saha, Brezilya ekibi Flamengo ile 3 yıllık sözleşme için sözlü olarak anlaşma sağladı.

Brezilya ekibi başkanı Jose Boto, Saul'u ikna etmek için yoğun mesai harcadı.

TRANSFER İPTAL OLMUŞTU?

Trabzonspor, 4 yıllık anlaşma sağladıkları 30 yaşındaki futbolcunun ailevi sebeplerinden ötürü transferden vazgeçtiğini açıklamıştı.

Bordo-mavililerin yaptığı açıklamada şöyle denildi:

Kulübümüz, bir süredir transfer görüşmelerini yürüttüğü Saul Niguez'in transferi konusunda kulübü ve oyuncuyla yazılı anlaşma sağlamış, mali detaylarda da her iki tarafın memnuniyeti esas alınarak mutabakata varmıştı. Oyuncunun bugün itibarıyla Trabzon'a gelerek sağlık kontrolleri ve resmi imzaların atılması için tüm seyahat planlamaları da tarafımızca yerine getirilmişti. Ancak oyuncu; gelinen son aşamada ailevi sebeplerini gerekçe göstererek, kararından vazgeçtiğini tarafımıza bildirmiştir. Bu gelişmeler doğrultusunda, Saul Niguez'in transfer süreci durdurulmuştur.

"UMARIM BİR GÜN YOLLARIMIZ TEKRAR KESİŞİR"

Transferinin iptal olmasının ardından açıklama yapan Saul Niguez, şunları demişti:

Bazı kişisel sebepler yüzünden olmadı. Umarım bir gün yollarımız tekrar kesişir.

"BAKSIN DALGASINA"

İptal olan transfer sonrasında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, şu ifadeleri kullanmıştı:

Trabzonspor'u herhangi biri, kim olursa olsun, herhangi bir sebepten dolayı istemiyorsa, çok özür dilerim bizim oranın tabiriyle baksın dalgasına. Benim çok net söylediğim şey bu. Bu transferden bağımsız diyorum.

GEÇEN SEZONU SEVILLA'DA GEÇİRDİ

Geçen sezonu Sevilla'da kiralık olarak geçiren 3 milyon euro piyasa değerindeki futbolcu, 26 maçta 1 gol attı ve 6 asist yaptı.