Saul Niguez'in Trabzonspor’a transfer olabileceği öne sürüldü

Football-Espana’nın haberinde Atletico Madrid forması giyen Saul Niguez'in Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri geri çevirdiği ve Avrupa'da kalmak istediği, bu kapsamda Trabzonspor'un devreye girdiği, İspanyol futbolcunun menajeriyle görüşmelerin devam ettiği aktarıldı.

İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden AS ise Trabzonspor'un eski futbolcusu Stefan Savic aracılığıyla Saul Niguez'i ikna etmeye çalıştığını, bordo-mavililerin bu transferi bonservis ödemeden tamamlamak istediğini yazdı.

Atletico Madrid'in oyuncunun yüksek maaşından kurtulmak için fesih sürecine sıcak baktığı belirtildi.

"PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI"

Öte yandan, TransferFeed ve FootBoom gibi uluslararası transfer siteleri Trabzonspor'un Saul Niguez için resmi teklif sunduğunu ve oyuncuyla prensip anlaşmasına varıldığını iddia etti.

Aynı kaynaklarda yer alan bilgilere göre transferin gerçekleşmesi halinde bordo-mavililer yıldız futbolcuyu bonservis ödemeden kadrosuna katacak.

Trabzonspor'un 29 yaşındaki orta saha oyuncusuna 3 yıllık sözleşme teklif ettiği, Saul Niguez'in ise 4 yıllık kontrat ve bonuslarla birlikte yıllık 3.5 milyon euro talep ettiği öne sürüldü.

SEZONU SEVILLA'DA GEÇİRDİ

Atletico Madrid ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Saul Niguez, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Sevilla'da geçirmiş ve 26 maçta 1 gol, 6 asistlik performans sergilemişti.