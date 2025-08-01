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Semih Kılıçsoy, Cagliari için İtalya yolunda

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, Cagliari ile transferi görüşmeleri yapmak için İtalya'ya hareket etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
01.08.2025 14:57
Semih Kılıçsoy, Cagliari için İtalya yolunda

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, futbol hayatını İtalya'ya taşımaya hazırlanıyor.

İTALYA'YA GİTTİ

Genç oyuncu, İtalya Serie A ekibi Cagliari ile transfer görüşmeleri yapmak üzere bu ülkeye gitti.

İtalya'da Cagliari Kulübü'nün yöneticileriyle bir araya gelecek 19 yaşındaki oyuncu, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla İtalya'ya hareket etti.

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Semih Kılıçsoy, siyah-beyazlı ekiple çıktığı 87 maçta 16 gol kaydetti.

Eshspor Haberleri