Semih Kılıçsoy'a Premier Lig'den talip var

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İngiltere Premier Lig'e geri dönen Leeds United, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

İngiliz ekibi, Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'u gündemine aldı.

SEMİH'İN PEŞİNDELER

Team Talk'ın haberine göre; Leeds, geçtiğimiz sezon Championship'te 100 puan toplayarak şampiyon oldu ve Premier League biletini kaptı.

Yeni sezonda kümede kalıcı olmayı hedefleyen İngiliz kulübü, kadrosunu güçlendirmek için dikkat çeken isimlerle temas halinde.

Daniel Farke yönetimindeki Leeds United, Fulham'dan Rodrigo Muniz, Union SG'den Noah Sadiki ile birlikte Beşiktaş forması giyen Semih Kılıçsoy'un da peşinde.

18 MİLYON STERLİN

Haberde, 19 yaşındaki Türk forvetin uzun süredir Leeds tarafından izlendiği belirtilirken, transfer için yaklaşık 18 milyon sterlinlik bir bedelin yeterli olabileceği ifade edildi.

GÖZDEN DÜŞTÜ

Beşiktaş'ta son dönemde gözden düşen ve geçtiğimiz aylarda FC Utrecht'e kiralanması gündeme gelen genç yıldız, İngiliz ekibinin yatırım yapmayı planladığı gelecek vadeden oyuncular arasında yer alıyor.

Teknik direktör Farke'nin, tecrübeli isimlerin yanına genç ve potansiyelli futbolcuları monte ederek uzun vadeli bir yapı kurmak istediği de vurgulandı.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE NETLEŞECEK

Leeds United'ın Kılıçsoy için resmi bir teklif yapıp yapmayacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

PİYASA DEĞERİ 14 MİLYON EURO

14 milyon euro piyasa değeri bulunan milli oyuncu, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasını 46 maçta giydi.

Bu maçlarda 2.100 dakika süre alan Semih, 4 gol ve 6 asistle mücadele etti.