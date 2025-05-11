Serdal Adalı: Muleka'nın satın alma opsiyonunu kullanacaklar

Haber Merkezi

Beşiktaş'ta sezon sonunda takımdan ayrılacak isimler netleşmeye başladı.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, genel kurul öncesinde yeni yönetim kurulunun tanıtımı için düzenlendiği basın toplantısında takımdan kiralık olarak ayrılan Demir Ege Tıknaz'ın satın alma opsiyonunun Rio Ave tarafından kullanılacağını açıklamıştı.

"SATIN ALMA OPSİYONUNU KULLANACAKLAR"

Beşiktaş'ta sezon başında takımdan kiralık olarak giden bir diğer isim Jackson Muleka da bonservisiyle ayrılabilir.

Serdal Adalı, A Spor'da katıldığı yayında Muleka için şu açıklamada bulundu:

Halihazırda yabancı futbolcu sayımız var 16,17 Muleka'yla birlikte. Tahmin ediyorum Muleka'nın satın alma opsiyonunu kullanacaklar. Başarılı bir devre geçirdi orada.

27 MAÇTA 10 GOLE ETKİ ETTİ

Bu sezon forvet oyuncusu Jackson Muleka 27 maçta Al-Kholood formasını giyerken 6 gol ve 4 asist kaydetti.