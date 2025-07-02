Serdar Gürler, Eyüpspor'un yolunu tuttu

Süper Lig ekibi Eyüpspor, transfer döneminin başlamasıyla çalışmalarına hız verdi.

İstanbul ekibi, son olarak Başakşehir FK'da forma giyen Serdar Gürler'i 2 yıllığına renklerine bağladı.

"NİCE ZAFERLER DİLİYORUZ"

Eflatun-sarılı ekipten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Eyüpspor’umuz, deneyimli kanat oyuncusu Serdar Gürler ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Serdar Gürler’e Semt-i Mukaddes'e 'Hoş Geldin' diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz!

Öte yandan Serdar Gürler ve Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız'ın açıklamaları da paylaşıldı.

"BU FIRSATI BANA SUNAN EYÜPSPOR AİLESİNE TEŞEKKÜR EDERİM"

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan yeni transfer Serdar Gürler, şunları dedi:

Eyüpspor formasını giyecek olmaktan büyük bir mutluluk ve heyecan duyuyorum. Burada geçireceğim süre boyunca takımımızın hedeflerine ulaşması için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Taraftarlarımızın desteğiyle birlikte güzel başarılara imza atmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Bu fırsatı bana sunan Eyüpspor ailesine teşekkür ederim.

"TÜRK FUTBOLUNUN ÖNEMLİ OYUNCULARINDAN BİRİ"

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız ise şu sözleri sarf etti: