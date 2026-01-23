Tammy Abraham transferinde yeni gelişme! Aston Villa'dan Yasin Özcan önerisi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Henüz transfer yapmayan Beşiktaş, sezon başında kadrosuna kattığı Tammy Abraham'ı da gönderiyor.

Abraham için süredir Aston Villa ile görüşme halinde olan siyah beyazlılar 15 milyon euro ile başlayan pazarlıkları 21 milyon ve genç stoper Yasin Özcan'ın bonservisi seviyelerine kadar çekti.

TRANSFER BİTME AŞAMASINDA

İki kulüp arasında peşinat, ödeme planı gibi konularda son pazarlıkların yapıldığı ve bu transferin bitme aşamasında olduğu öğrenildi.

Son anda bir aksilik veya yeni talepler çıkmazsa kısa süre içinde bu transferin resmileşmesi bekleniyor.

Abraham imza aşamasına gelinmesi durumunda Eyüpspor maçında oynamayacak.

ASTON VILLA, YASİN'İN BONSERVİSİNE 7 MİLYON EURO VERDİ

19 yaşındaki Yasin Özcan, temmuz ayında Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya 7 milyon euro bedelle transfer olmuştu.

Genç futbolcu, daha sonra Anderlecht'e kiralık olarak gönderilmişti.

Anderlecht, Yasin Özcan'ın kiralık kontratını feshedecek ve genç oyuncu siyah-beyazlılara katılacak.

Yasin Özcan, kiralık olarak gittiği Anderlecht'te (II. takımla birlikte) bu sezon 10 maçta süre buldu.

26 MAÇTA 16 GOLE ETKİ ETTİ

28 yaşındaki Abraham, sezon başında 15 milyon euro karşılığında transfer olduğu Beşiktaş'ta 26 resmi maça çıktı.

14 milyon euro piyasa değeri bulunan İngiliz forvet, bu karşılaşmalarda 13 gol ve 3 asistle mücadele etti.

BİRÇOK İSİMLE YOLLAR AYRILDI

Beşiktaş devre arası transfer döneminde Rafa Silva, Demir Ege Tıknaz, Jonas Svensson, David Jurasek, Gabriel Paulista, Mert Günok ve Necip Uysal ile yollarını ayırmıştı.

Siyah-beyazlıların Abraham'ın da gitmesi halinde kadrosu 18 futbolcuya düşecek.

HEDEF 5 TRANSFER

Şu ana kadar sol bek Nuno Tavares ve stoper Emmanuel Agdobu, kaleci Filip Jorgensen için ciddi girişimlerde bulunan Beşiktaş, önümüzdeki hafta imzaları attırmaya başlayabilir.

Siyah-beyazlılar Abraham'ın yerine de yeni bir santrfor arayışına başlayacak ve en az bir tane de orta saha oyuncusu alarak devre arasını 5 transferle tamamlayacak.