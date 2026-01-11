Tammy Abraham'a Premier Lig'den talip çıktı

- Aston Villa, Beşiktaş'ta oynayan Tammy Abraham'ı transfer etmek istiyor.
- Beşiktaş, Abraham'ı Roma'dan kiraladı ve sezon sonu satın alma opsiyonu var.
- İngiliz forvet, bu sezon 24 maçta 12 gol ve 3 asist kaydetti.
Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta transfer çalışmalarının hız kazandığı dönemde çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Siyah-beyazlıların yıldızı Tammy Abraham'la ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandığı belirtildi.
ASTON VILLA TALİP OLDU
Telegraph'ın haberine göre; Beşiktaş forması giyen Abraham için İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'nın ilgisinin bulunduğu kaydedildi.
EMERY İSTİYOR
Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery'nin, Tammy Abraham transferini istediği kaydedildi.
Aston Villa'nın hücum hattında Ollie Watkins ile birlikte derinlik oluşturabilecek bir ismi kadrosuna katmayı planladığı vurgulandı.
BEŞİKTAŞ'A MALİYETİ 15 MİLYON EURO
Beşiktaş, Abraham'ın kiralanması karşılığında sezon başında Roma'ya 2 milyon euro ödedi.
Siyah-beyazlılar, sezon sonunda Abraham için Roma'ya 13 milyon euroluk satın alma opsiyonu bedeli ödeyecek.
PİYASA DEĞERİ 14 MİLYON EURO
14 milyon euro piyasa değeri bulunan golcü isim, bu sezon Beşiktaş'ta 24 karşılaşmada forma şansı buldu.
İngiliz santrfor, bu mücadelelerde 12 gol ile 3 asist üretti.
28 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2029'da sona erecek.
OYNADIĞI TAKIMLAR
Abraham kariyeri boyunca Chelsea, Bristol City, Swansea, Aston Villa, Roma ve Milan formalarını giydi.