Trabzonspor, Andre Onana ile anlaştı

Süper Lig’de yeni sezona iyi bir başlangıç yapan Trabzonspor, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Karadeniz ekibi, 33+3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır'ın ardından kalesine Andre Onana'yı transfer etmeye hazırlanıyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Bordo-mavililer, Kamerunlu kalecinin kiralık transferi için Manchester United ile anlaşma sağladı.

United ile anlaşmasının ardından Onana ile görüşen Trabzonspor, 29 yaşındaki futbolcuyla da anlaşma sağladı.

TÜRKİYE'YE GELİYOR

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Onana, Trabzonspor'a transferi için gelecek hafta Türkiye'ye gelecek.

KİRALAMA ÜCRETİ YOK

Trabzonspor, Onana için kiralama bedeli ödemeyecek.

Trabzonspor ve Manchester United arasında yapılan anlaşmaya göre, Onana'nın kiralık sözleşmesinde satın alma opsiyonu da bulunmuyor.

PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen deneyimli file bekçisinin Manchester United ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.