Trabzonspor, Enis Bardhi'yi KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Enis Bardhi'nin transferinin tamamlandığını açıkladı. Oyuncunun bonservisi ve yıllık ücreti de belli oldu.

Transfer harekâtını hızlandıran Trabzonspor, ilk takviyeyi orta sahaya yaptı. Bordo-mavililer, Levante forması giyen Enis Bardhi’de mutlu sona ulaştı.

Esas mevkisi 10 numara olan 27 yaşındaki Kuzey Makedonyalı yıldızla her konuda anlaşan Fırtına, görüşmelere başlandığını da KAP'a bildirdi.

Bonservisi 3 milyon euro

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle;

"Profesyonel futbolcu Enis Bardhi'nin Kulübümüze transferi konusunda, Levante Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Levante Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 3.000.000.-EUR, 3 yıla yayılmış 3 taksit halinde ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Enis Bardhi ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.





Yıllık 1.3 milyon euro kazanacak

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; her bir sezon için 1.300.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde, 2025-26 futbol sezonu için de 1.300.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacaktır."





Enis Bardhi kimdir?

Enis Bardhi, 2 Temmuz 1995 doğumlu, Kuzey Makedonya milli takımında hücum orta saha oyuncusu olarak oynayan Makedon profesyonel bir futbolcudur.

Üsküp'te Arnavut bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Bardhi, gençlik kariyerine KF Skupi'de başladı.

Daha sonra 2013 yılında Brøndby IF'nin gençlik takımına katıldı. Ancak o yılın kasım ayında, İKSF Prespa Birlik ile bir yıllık profesyonel anlaşmayı kabul etti. On maçta yer aldı ve kulüp için beş gol attı ve küme düşmeden kıl payı kurtulmalarına yardımcı oldu.

Ağustos 2014'te Bardhi, Macar Nemzeti Bajnokság I kulübü Újpest'e transfer oldu ve üç yıllık bir sözleşme imzaladı.

17 Temmuz 2017'de Bardhi, La Liga ekibi Levante ile yaklaşık 1,5 milyon euro karşılığında üç yıllık bir anlaşma yapmayı kabul etti. La ​​Liga'daki ilk maçına 21 Ağustos'ta evinde 1-0 kazandıkları Villarreal CF karşısında çıktı.

26 Ağustos'ta, ligdeki ilk golünü Deportivo de La Coruña'ya karşı 2-2 berabere kaldıkları direkt serbest vuruşla attı.