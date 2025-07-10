Trabzonspor, Mamadou Sangare için girişimlerini hızlandırdı

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Trabzonspor, transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

Bordo-mavili ekip, Rapid Wien’in Malili orta saha oyuncusu Mamadou Sangare’yi kadrosuna katmak istiyor.

ARADA 4 MİLYON EURO FARK VAR

Trabzonspor, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu için 6 milyon euro teklif ederken; TransferFeed’de yer alan bilgilere göre Rapid Wien yönetimi, bu teklifi yeterli bulmadı ve Sangare için 10 milyon euro talep etti.

YENİ TEKLİF HAZIRLIĞI

Taraflar arasındaki pazarlıkların sürdüğü belirtilirken, Trabzonspor’un yeni bir teklif hazırlığında olduğu kaydedildi.

ANLAŞILDI İDDİASI

Yurt dışı kaynaklı bazı haberlerde ise, Trabzonspor’un Rapid Wien ile prensip anlaşmasına vardığı ve oyuncuya düşünmesi için iki haftalık süre tanındığı iddia edildi.

SALZBURG ALTYAPISINDA YETİŞTİ

2002 doğumlu olan Mamadou Sangare, orta sahada görev yapıyor.

Salzburg altyapısında yetişen oyuncu, daha önce Zulte Waregem ve Hartberg’de kiralık olarak forma giydi.

2024 yazında Rapid Wien’e transfer olan Sangare’nin, Avusturya ekibiyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

YENİ TEKLİF BELİRLEYECEK

Transferin seyrinin, Trabzonspor’un yapacağı yeni teklif ve Rapid Wien’in tavrına göre netlik kazanacağı ileri sürüldü.