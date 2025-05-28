Trabzonspor, Serkan Asan ile yolları ayırdı

AA & Ensonhaber
Trabzonspor, futbolcu Serkan Asan'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Serkan Asan arasındaki 1 Haziran 2023 başlangıç ve 31 Mayıs 2026 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.
FESİH BEDELİ ÖDENMEYECEK
Açıklamada, yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceği belirtildi.
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