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    Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye Maxi Gomez göndermesi

    Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye Maxi Gomez göndermesi

    Trabzonspor'un yeni golcüsü Maxi Gomez olurken, bordo-mavililer oyuncuya talip olan ezeli rakibi Fenerbahçe'ye de gönderme yapmayı ihmal etmedi.
    • 02.09.2022 - 14:47
    • Güncelleme : 02.09.2022 - 15:21
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    Transferin hareketli takımlarından Trabzonspor, şehre getirdiği Uruguaylı golcü Maxi Gomez'i renklerine bağlamıştı.

    Bordo-mavililer oyuncuya 'hoş geldin' paylaşımı yaptı. Trabzonspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayan 26 yaşandaki Urugaylı oyuncu Maxi Gomez, bordo-mavililerin 168. yabancı oyuncu transferi oldu.

    "Bazı golcüler formayı daha giymeden gol atar"

    Öte yandan yapılan paylaşımda, "Bazı golcüler formayı giyer ve gol atar. Bazıları ise daha giymeden..." yazan bordo-mavililer, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye de göndermede bulundu.

    Bilindiği üzere sarı-lacivertliler aylarca Maxi Gomez transferi için uğraşsa da 36 saatlik bir operasyonun ardından Uruguaylı santrfor bordo-mavili takıma transfer olmuştu.

    Trabzonspor dan Fenerbahçe ye Maxi Gomez göndermesi #1


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