Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye Maxi Gomez göndermesi

Trabzonspor'un yeni golcüsü Maxi Gomez olurken, bordo-mavililer oyuncuya talip olan ezeli rakibi Fenerbahçe'ye de gönderme yapmayı ihmal etmedi.

Transferin hareketli takımlarından Trabzonspor, şehre getirdiği Uruguaylı golcü Maxi Gomez'i renklerine bağlamıştı.

Bordo-mavililer oyuncuya 'hoş geldin' paylaşımı yaptı. Trabzonspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayan 26 yaşandaki Urugaylı oyuncu Maxi Gomez, bordo-mavililerin 168. yabancı oyuncu transferi oldu.

"Bazı golcüler formayı daha giymeden gol atar"

Öte yandan yapılan paylaşımda, "Bazı golcüler formayı giyer ve gol atar. Bazıları ise daha giymeden..." yazan bordo-mavililer, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye de göndermede bulundu.

Bilindiği üzere sarı-lacivertliler aylarca Maxi Gomez transferi için uğraşsa da 36 saatlik bir operasyonun ardından Uruguaylı santrfor bordo-mavili takıma transfer olmuştu.