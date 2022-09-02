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Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye Maxi Gomez göndermesi
Trabzonspor'un yeni golcüsü Maxi Gomez olurken, bordo-mavililer oyuncuya talip olan ezeli rakibi Fenerbahçe'ye de gönderme yapmayı ihmal etmedi.
- 02.09.2022 - 14:47
- Güncelleme : 02.09.2022 - 15:21
Transferin hareketli takımlarından Trabzonspor, şehre getirdiği Uruguaylı golcü Maxi Gomez'i renklerine bağlamıştı.
Bordo-mavililer oyuncuya 'hoş geldin' paylaşımı yaptı. Trabzonspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayan 26 yaşandaki Urugaylı oyuncu Maxi Gomez, bordo-mavililerin 168. yabancı oyuncu transferi oldu.
"Bazı golcüler formayı daha giymeden gol atar"
Öte yandan yapılan paylaşımda, "Bazı golcüler formayı giyer ve gol atar. Bazıları ise daha giymeden..." yazan bordo-mavililer, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye de göndermede bulundu.
Bilindiği üzere sarı-lacivertliler aylarca Maxi Gomez transferi için uğraşsa da 36 saatlik bir operasyonun ardından Uruguaylı santrfor bordo-mavili takıma transfer olmuştu.