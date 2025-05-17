Türk kulüpleri Azerbaycanlı Kerem Aktürkoğlu’nu istiyor

İHA

Azerbaycan’ın genç futbolculara yaptığı yatırımla ön plana çıkan Neftçi PFK takımında forma giyen 19 yaşındaki kanat oyuncusu Murad Mammadov, yaklaşan transfer döneminde Türk kulüplerinin radarına girdi.

Daha önce Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor’un dikkatini çeken genç futbolcuyu Antalyaspor’un da takibe aldığı belirtildi.

TRABZONSPOR DENEMEYE ALMIŞTI

Mammadov’un 2019 yılında, Trabzonspor’un altyapısında denemeye alınıp beğenildiği fakat o dönem 13 yaşında olmasından dolayı ailesinin onu Trabzon’da bırakmak istememesiyle Azerbaycan’da top koşturmaya devam ettiği öğrenildi.

STİLİ KEREM AKTÜRKOĞLU'NA BENZİYOR

Kerem Aktürkoğlu’na benzeyen oyun stiliyle dikkat çeken futbolcunun da Türkiye’de oynamaya sıcak baktığı belirtildi.

BU SEZON NE YAPTI?

Genç futbolcu, Azerbaycan Premier Ligi'nde bu sezon çıktığı 15 maçta 1 gol, 3 asiste imza attı.

Azerbaycan’ın genç milli takımlarının tüm yaş kategorilerinde oynayan Mammadov, 1 kez de A Milli Takım forması giydi.

YERLİ SAYILACAK

Öte yandan Mammadov, Azerbaycan uyruklu olması sebebiyle Türkiye’de bir kulübe transfer olduğu takdirde yabancı kontenjanından sayılmayacak.