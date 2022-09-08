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Türkiye'de transfer sezonu sona erdi
2022-23 transfer sezonu Türkiye'de sona erdi. Süper Lig ekipleri kadrolarını güçlendirmek için transferlerini tamamladı.
- 08.09.2022 - 22:25
- Güncelleme : 09.09.2022 - 00:10
Türkiye'de 2022-2023 transfer sezonu sona erdi. 4 büyükler ve diğer Süper Lig ekipleri kadrolarını güçlendirmek için transferler yaptı.
Sezonun en hızlı takımı yaptığı yıldız trasnferlerle Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar, özellikle 1 gün kala yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettirdi.
4 büyüklerin yaptığı transferleri sizler için derledik. Aşağıdaki linke tıklayarak yapılan transferleri inceleyebilirsiniz.