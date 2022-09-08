Türkiye'de transfer sezonu sona erdi

2022-23 transfer sezonu Türkiye'de sona erdi. Süper Lig ekipleri kadrolarını güçlendirmek için transferlerini tamamladı.

Türkiye'de 2022-2023 transfer sezonu sona erdi. 4 büyükler ve diğer Süper Lig ekipleri kadrolarını güçlendirmek için transferler yaptı.

Sezonun en hızlı takımı yaptığı yıldız trasnferlerle Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar, özellikle 1 gün kala yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettirdi.

4 büyüklerin yaptığı transferleri sizler için derledik. Aşağıdaki linke tıklayarak yapılan transferleri inceleyebilirsiniz.

4 büyüklerin yaptığı transferler FOTO GALERİ