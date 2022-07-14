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    Vasco da Gama, Alex Teixeira’yı açıkladı

    Beşiktaş’la sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Alex Teixeria, Brezilya Serie B ekiplerinden Vasco de Gama'ya transfer oldu.
    • 14.07.2022 - 10:03
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    Vasco da Gama, Alex Teixeira’yı açıkladı

    Beşiktaş'a büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentilerin altında kalan Alex Teixeira ile yollar ayrılmıştı.

    Brezilyalı oyuncu ayrılışında gösterdiği etik davranışla taraftarın kalbini kazanmıştı.

    Teixeira ayrılırken, "Siz istediğiniz için geldim. Yeni yapılanmada düşünülmediğim için gidiyorum. Eşimin doğumu an meselesi. Arkamdan benim ve yeni doğacak çocuğum için olumsuz tek kelime söyletmek istemem. Ben de daha farklı olmasını isterdim.

    "Hak etmediğim hiçbir kazancı kabul etmem"

    Bu kulüp ve taraftar hep kalbimde olacak. Başkaları ne yapar bilemem ama ben karakterim ve duruşum gereği hak etmediğim hiçbir kazancı kabul etmem." açıklamasında bulunmuştu.

    Vasco da Gama, Alex Teixeira’yı açıkladı #1

    Yeni adresi Brezilya

    Brezilyalı futbolcunun yeni adresi belli oldu. Alex, altyapısından yetiştiği Vasco da Gama ile sözleşme imzaladı.

    Alex Teixeira sözleşme imzalamasının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün benim ve ailem için çok güzel bir gün. Her şeyin başladığı yere ve kalbimdeki kulübe geri döndüm. Vasco'ya duyduğum sevgiyi ve geri dönme arzumu hiç kimseden saklamadım. Bu yüzden de şu an çok mutluyum. Bu bir hayalin gerçekleşmesidir. Eve geri dönmekten daha iyi bir his yok.

    Taraftarlarla tekrar buluşmak ve ilk maçıma çıkmak için sabırsızlanıyorum. Vasco'yu hak ettiği yere getirmek için elimden gelenin en iyisini yapacağımı garanti edebilirim." ifadelerini kullandı.

    Vasco da Gama, Alex Teixeira’yı açıkladı #2

    7 numaralı formayı giyecek

    Öte yandan Alex Teixeira 7 numaralı formayı giyecek. Kulüp ise transfer gelişmesini, "Rüya gerçek oldu! Alex Teixeira Brezilya'ya geri döndü ve Vasco da Gama forması giyecek!" şeklinde duyurdu. Alex, ülkesinde 2. Lig'de görev yapacak.

    Vasco da Gama, Alex Teixeira’yı açıkladı #3


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