Victor Osimhen, Avrupa devlerinin radarında!

Avrupa futbolunda yaz transfer dönemi henüz resmen başlamadı ancak kulisler şimdiden ısınıyor.

Isınan bu kulislerin başında gelen isimlerden biri de Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen...

Galatasaray hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde yoluna doludizgin devam ederken, Osimhen de Avrupa devlerinin transfer radarına şimdiden girmiş durumda.

İSPANYOLLAR YAZDI: PSG, BAYERN VE ATLETICO TAKİP EDİYOR!

Osimhen'le ilgili son iddia ise İspanya basınından geldi.

Fichajes'te yer alan habere göre; PSG, Bayern Münih ve Atletico Madrid, Nijeryalı golcüyü takibe aldı.

Bu kulüplerin ortak noktası ise büyük Avrupa gecelerinde fark yaratabilecek, oyunun kaderini tek başına değiştirebilecek bir santrfor arayışı.

"YAZ TRANSFER DÖNEMİNİN KİLİT İSMİ OLABİLİR"

Söz konusu haberde 27 yaşındaki santrforla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Victor Osimhen, yaklaşan yaz transfer döneminin kilit isimlerinden biri olmaya aday görünüyor. Performansı ve uluslararası itibarı, onu birçok Avrupa devinin arasında kıyasıya geçmesi beklenen bir transfer yarışının merkezine yerleştirdi."

"AVRUPA'DA KENDİNİ KANITLADI"

"Galatasaray'ın Nijeryalı forveti, büyük kulüplerin radarına yeniden girdi. Transferi, yazın en büyük transfer olaylarından biri olmaya aday görünüyor. Victor Osimhen, elit bir forvet oyuncusu. Güçlü, açık alanda agresif ve doğal bir golcülük içgüdüsüne sahip olan Osimhen, Avrupa'nın en etkili hücum oyuncularından biri olarak kendini kanıtladı."

"BÜYÜK MAÇLARDA FARK YARATACAK FORVET ARIYORLAR"

"Adı; Atletico Madrid, Bayern Münih ve Paris Saint-Germain gibi kulüplerle anılıyor. Bu 3 kulüp de, büyük maçlarda fark yaratabilecek bir forvet arıyor."