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    Wanda Nara'nın Galatasaray'dan özel istekleri

    Wanda Nara'nın Galatasaray'dan özel istekleri

    Galatasaray'ın yeni yıldız forveti Mauro Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara'nın Türkiye'ye gelmeden önce sarı-kırmızılı kulüpten bir dizi talepleri olduğu iddia edildi.
    • 10.09.2022 - 13:30
    • Güncelleme : 10.09.2022 - 13:40
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    Galatasaray'ın yeni forveti Icardi'nin transfer süreci için yeni bir iddia ortaya atıldı.

    Arjantin'de yayın yapan America TV'deki LAM isimli programda Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara'nın Türkiye'ye geliş sürecinde yaşadıkları konuşuldu.

    Programda Mauro Icardi'nin yanı sıra eşi ve menajeri olan Wanda Nara'nın da Türkiye'ye ve Galatasaray'a gelmek için ikna edilme süreci yaşadığı ve sarı-kırmızılı yetkililerin Nara'nın isteklerini de karşıladıktan sonra transferin gerçekleştiği belirtildi.

    Wanda Nara nın Galatasaray dan özel istekleri #1

    Özel istekler

    Nara'nın Türkiye'ye gelmeden önce Galatasaray yetkililerinden özel aşçı, 5 çocukları için okul, Aralık ayına kadar otel odası, ailece yaşayacakları ev, özel güvenlik ve 24 saat şoförlü araç talebi olduğu kaydedildi.

    Öte yandan Wanda Nara'nın mesleki çalışmalarını sürdürmek için İstanbul - Buenos Aires arasında sık sık mekik dokuyacağı bilgisi de programda yer aldı.

    Wanda Nara nın Galatasaray dan özel istekleri #2


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