Petrol
98.01
-1.60%
Euro
18.4009
-0.71%
Dolar
17.9321
-0.03%
Altın
1.038
0.60%
Borsa
2864
-0.15%
Bitcoin
442.600
0.92%
BTXN Coin
6.48
-6.35%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 22 C
    West Ham, Attila Szalai için teklif yükseltti

    West Ham, Attila Szalai için teklif yükseltti

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Macar stoper Attila Szalai'nin transferi için yaptığı teklifi yükselterek Fenerbahçe'ye bir kez daha teklif yaptı.
    • 14.08.2022 - 10:58
    • Güncelleme : 14.08.2022 - 11:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Transferlerde hareketli günler geçiren Fenerbahçe'de takıma yeni katılacak oyuncular dışında ayrılacak isimler de merak edilmeye devam ediyor.

    Geçtiğimiz sezonun dikkat çeken oyuncularından Kim Min-Jae'yi İtalyan ekibi Napoli'ye 18 milyon euro karşılığında satan Fenerbahçe'de takımın diğer yıldız stoperi Attila Szalai'ye de ciddi teklifler gelmeye devam ediyor.

    Bu tekliflerin en dikkat çekicisi ise İngiliz kulübü West Ham United'dan geldi.

    West Ham, Attila Szalai için teklif yükseltti #1

    8 milyon euroluk teklifi arttırdılar

    Uzun süredir Fenerbahçe ile pazarlılara devam eden İngiliz temsilcisinin, henüz sarı-lacivertlilerin istediği seviyeye çıkamadığı öğrenildi.

    West Ham United'ın 8 milyon euroluk teklfini güncelleyip 12 milyon euro yaptığı ve bu teklifle bir kez daha Fenerbahçe'nin kapsını çalacağı belirtildi.

    Sarı-lacivertlilerin ise Attila Szalai için 17-18 milyon euro bandında gelen teklifleri değerlendireceği aktarıldı.

    Menajeri West Ham ile görüştü

    24 yaşındaki oyuncunun menajerinin West Ham Unitedlı yöneticilerle sözleşme şartları konusunda görüştüğü belirtildi.

    West Ham, Attila Szalai için teklif yükseltti #2


    İlginizi Çekebilir

    Kağıthane'deki şüpheli ölümle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı
    3. Sayfa

    Kağıthane'deki şüpheli ölümle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

    Koin yatırımı yapmadan bu uzmanı muhakkak dinleyin
    CryptoTrade

    Koin yatırımı yapmadan bu uzmanı muhakkak dinleyin

    Azez'de Türk bayrağı yakan 2 kişi yakalandı
    Gündem

    Azez'de Türk bayrağı yakan 2 kişi yakalandı

    Görüş Bildir