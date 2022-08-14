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- West Ham, Attila Szalai için teklif yükseltti
West Ham, Attila Szalai için teklif yükseltti
- 14.08.2022 - 10:58
- Güncelleme : 14.08.2022 - 11:40
Transferlerde hareketli günler geçiren Fenerbahçe'de takıma yeni katılacak oyuncular dışında ayrılacak isimler de merak edilmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz sezonun dikkat çeken oyuncularından Kim Min-Jae'yi İtalyan ekibi Napoli'ye 18 milyon euro karşılığında satan Fenerbahçe'de takımın diğer yıldız stoperi Attila Szalai'ye de ciddi teklifler gelmeye devam ediyor.
Bu tekliflerin en dikkat çekicisi ise İngiliz kulübü West Ham United'dan geldi.
8 milyon euroluk teklifi arttırdılar
Uzun süredir Fenerbahçe ile pazarlılara devam eden İngiliz temsilcisinin, henüz sarı-lacivertlilerin istediği seviyeye çıkamadığı öğrenildi.
West Ham United'ın 8 milyon euroluk teklfini güncelleyip 12 milyon euro yaptığı ve bu teklifle bir kez daha Fenerbahçe'nin kapsını çalacağı belirtildi.
Sarı-lacivertlilerin ise Attila Szalai için 17-18 milyon euro bandında gelen teklifleri değerlendireceği aktarıldı.
Menajeri West Ham ile görüştü
24 yaşındaki oyuncunun menajerinin West Ham Unitedlı yöneticilerle sözleşme şartları konusunda görüştüğü belirtildi.