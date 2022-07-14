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    Willian Arao resmen Fenerbahçe'de

    Willian Arao resmen Fenerbahçe'de

    Fenerbahçe, Willian Arao ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
    • 14.07.2022 - 16:24
    • Güncelleme : 14.07.2022 - 17:03
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    Fenerbahçe, Flamengo'dan kadrosuna kattığı Willian Arao için resmi açıklamayı yaptı.

    Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

    Fenerbahçe'nin açıklaması

    Sarı-lacviertlilerden yapılana açıklamada, "Kulübümüz, Brezilyalı futbolcu Willian Arao'yu kadrosuna kattı.

    Brezilyalı oyuncu, kendisini 2+1 yıllığına Sarı Lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

    Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu.

    Willian Arao'ya 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    Willian Arao resmen Fenerbahçe de #1

    “Hayatımı ortaya koyacağım”

    Transferinin açıklanmasının ardından açıklama yapan Willian Arao, "Hedeflerimize umarım ulaşacağız. Hem ben, hem de Fenerbahçe mutlu olacak. Her maçta savaşacağım. Hayatımı Fenerbahçe için ortaya koyacağım. Canımı vermeye geldim. Umarım çok başarılı olacağız." ifadelerini kullandı.

    Arao'ya imzası sırasında eşlik eden Fenerbahçeli Yönetici Selahattin Baki ise, "Benim için özel bir transfer. 2019'da kendisini Brezilya'da canlı izledim. Jorge Jesus'un listesinde ilk iki üç oyuncudan biriydi. Kolay transfer olmadı. Tutkulu bir şekilde gelmek istedi. Biz de dik durduk ve işi bitirdik. Çok özel bir karakter aldık." dedi.

    Willian Arao resmen Fenerbahçe de #2


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