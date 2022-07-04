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    Wout Weghorst, İstanbul'a geliyor

    Yeni sezona umutla bakan Süper Lig ekibi Beşiktaş, golcü transferi için Cenk Tosun'un ardından Wout Weghorst ile de anlaşma sağladı. Hollandalı santrfor bu akşam İstanbul'a gelecek.
    • 04.07.2022 - 14:40
    • Güncelleme : 04.07.2022 - 14:49
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    Wout Weghorst, İstanbul'a geliyor

    Beşiktaş'ıın bir süredir yolunu gözlediği yeni forveti Wout Weghorst, bugün 23.30'da İstanbul'da olacak.

    Geçen hafta gelmesi beklenen Hollandalı golcünün gelişinin bugüne kaldığı, yurt dışı kampı için yarın yola çıkacak olan takıma hemen katılacağı ifade edildi.

    Burnley ile bonservis konusundaki pürüz nedeniyle sıkıntı yaşayan siyah-beyazlıların kiralama formülünü devreye sokmasıyla transferin gerçekleştiği öğrenildi.

    Wout Weghorst, İstanbul a geliyor #1

    Taraftar çok istiyor

    Öte yandan sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Weghorst'un, transfer sürecinde ise deyim yerindeyse ağzını bıçak açmıyor. Futbolcunun hesabına Beşiktaş taraftarları da yoğun ilgi gösteriyor. Siyah-beyazlı taraftarlar, "Beşiktaş'a gel Weghorst" çağrısı yapmaya devam ediyor

    Hollanda kulübü FC Emmen'de profesyonel olan Weghorst, daha sonra Heracles Almelo'ya transfer oldu. AZ Alkmaar ile gösterdiği performans dikkat çeken Weghorst, Temmuz 2018'de 10.5 milyon Euro bonservisle Wolfsburg'a transfer oldu. Hollandalı golcü, Ocak 2022'de ise 14 milyon euro karşılığı Burnley'e imza attı.

    Wout Weghorst, İstanbul a geliyor #2

    Premier Lig'de 2 gol atabildi

    29 yaşındaki Wout Weghorst, Wolfsburg formasıyla çıktığı 118 Bundesliga maçında 59 gol kaydetmeyi başarmış ve 2022 Ocak ayında Burnley'e transfer olmuştu. Hollandalı oyuncu Burnley formasıyla çıktığı 20 lig maçında 2 gol 3 asistlik performans gösterdi.


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