Yunus Akgün, Adana Demirspor yolunda

Adana Demirspor'da gösterdiği performansla Galatasaray'a dönen ancak burada beklentilerin altında kalan Yunus Akgün, yeniden Akdeniz ekibine kiralanacak.

Galatasaray'ın gelecekteki en büyük yıldız adayları arasında gösterilen Yunus Akgün, bu sezon performansıyla beklentilerin altında kaldı.

Son haftalarda kadroya alınmayan genç oyuncunun Dünya Kupası arasında verilen arada göstereceği performans, sarı-kırmızılı takımdaki durumunu netleştirecek.

Adana Demir'e kiralanacak

Adana Demirspor'un talip olduğu Yunus Akgün'ün, sezon sonuna kadar Akdeniz ekibine kiralanması gündemde.

Geçen sezon 39 maçta 9 gol 17 asist yaptığı kulübe dönmeye sıcak bakan 22 yaşındaki oyuncunun önündeki tek engel ise Okan Buruk.

Hazırlık kampında oyuncuyu deneyecek olan başarılı çalıştırıcı, buradaki kararının ardından Akgün'ün geleceğine karar verecek.

Sözleşmesi uzatılacak

Bu sene başka takıma kiralanması düşünülen genç kanadın gelecekte takımın ilk 11 oyuncusu olacağına olan inanç devam ediyor. Yunus Akgün'ün sözleşmesiyle alakalı görüşmeler de sürüyor.

22 yaşındaki oyuncu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 11 maçta sadece 1 asist yaparken gol katkısı veremedi.