Türkiye Kupası finali, Gaziantep Stadı'nda oynanacak

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Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Galatasaray 14 Mayıs'ta kozlarını paylaşacak.

İki ekip 1995 yılından sonra ilk kez kupada finalde birbirlerine rakip olacak.

Süper Lig'in yanı sıra Türkiye Kupası'nda sona yaklaşılırken, Eskişehir'de oynanması planlanan finalin şehrinin yeniden değerlendirileceği açıklanmıştı.

MAÇ GAZİANTEP'TE OYNANACAK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Galatasaray ve Trabzonspor arasında oynanacak olan Türkiye Kupası finalinin Gaziantep'te oynanacağını açıkladı.

Karşılaşma 14 Mayıs Çarşamba akşamı oynanacak.

TFF AÇIKLAMA YAPTI

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Trabzonspor ve Galatasaray kulüplerimizin karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası Finali, her iki kulübümüzün mutabakatı doğrultusunda Gaziantep Stadyumu'nda oynanacaktır. Müsabaka daha önce ilan edildiği üzere 20.45'te başlayacaktır.

KULÜPLER ORTAK GÖRÜŞ BİLDİRDİ

Edinilen bilgiye göre Türkiye Kupası finalinde karşılaşacak olan Galatasaray ve Trabzonspor, 14 Mayıs'ta oynanacak olan finalin Gaziantep'te oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na görüş bildirdi.

TFF'nin iki kulübün önerisini olumlu karşıladı ve finalin Gaziantep'te oynanmasını onayladı.