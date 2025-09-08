3 kulüp, Türkiye Kupası'ndan menedildi

Çankırı Futbol SK, Afyonspor ve Diyarbekirspor, Türkiye Kupası müsabakalarından men edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Disiplin Kurulu'nun (PFDK) açıklamasına göre kurul, Çankırı Futbol SK, Afyonspor ve Diyarbekirspor'un, Türkiye Kupası 1. eleme turunda oynanan müsabakalara belirlenen saatte sahaya gelmemelerinden dolayı 3-0 hükmen mağlubiyetine, Türkiye Kupası müsabakalarından ihraç edilmesine ve takip eden sezonda kupada yer almamasına hükmetti.

HÜKMEN MAĞLUBİYET KARARI

Kurul ayrıca Edirnespor'un, kupada Somaspor ile karşılaştığı maçta 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verdi.