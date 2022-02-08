Fenerbahçe - Kayserispor maçının muhtemel 11'leri

Türkiye Kupası son 16 turu maçında Fenerbahçe, Kayserispor ile karşılaşacak.

Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.



Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği maçı A Spor'dan canlı yayınlayacak.



Kupaya 5. turdan katılan Fenerbahçe, Afjet Afyonspor'u 2-0 ile geçerek son 16 turuna yükselmişti.



Bu sezon ligde zirve yarışından oldukça uzak kalan ve gözünü kupaya çeviren sarı-lacivertliler, rakibini geçerek adını bir üst tura yazdırmayı planlıyor.



Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, ligde son olarak Başakşehir'e 1-0 mağlup olmuştu.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Berke, Nazım, Kim, Szalai, Ferdi, Crespo, Ozan, Osayi, Mert Hakan, Rossi, Serdar

Kayserispor: Lung, Onur, Uğur, Mert, Carole, İbrahim, Kemen, Emrah, Bertolacci, Mane, Gavranovic