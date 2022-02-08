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Fenerbahçe - Kayserispor maçının muhtemel 11'leri
- Haber Merkezi
- 08.02.2022 - 09:01
Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.
Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği maçı A Spor'dan canlı yayınlayacak.
Kupaya 5. turdan katılan Fenerbahçe, Afjet Afyonspor'u 2-0 ile geçerek son 16 turuna yükselmişti.
Bu sezon ligde zirve yarışından oldukça uzak kalan ve gözünü kupaya çeviren sarı-lacivertliler, rakibini geçerek adını bir üst tura yazdırmayı planlıyor.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, ligde son olarak Başakşehir'e 1-0 mağlup olmuştu.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Berke, Nazım, Kim, Szalai, Ferdi, Crespo, Ozan, Osayi, Mert Hakan, Rossi, Serdar
Kayserispor: Lung, Onur, Uğur, Mert, Carole, İbrahim, Kemen, Emrah, Bertolacci, Mane, Gavranovic