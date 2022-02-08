Euro
15.56
0.04%
Dolar
13.64
0.38%
Altın
797.24
0.12%
Borsa
1995
-0.13%
Bitcoin
610.319
6.06%
BTXN Coin
33.72
2.71%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Yağmur 3 C

    Fenerbahçe - Kayserispor maçının muhtemel 11'leri

    Türkiye Kupası son 16 turu maçında Fenerbahçe, Kayserispor ile karşılaşacak.
    • Haber Merkezi
    • 08.02.2022 - 09:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fenerbahçe - Kayserispor maçının muhtemel 11'leri

    Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.

    Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği maçı A Spor'dan canlı yayınlayacak.

    Kupaya 5. turdan katılan Fenerbahçe, Afjet Afyonspor'u 2-0 ile geçerek son 16 turuna yükselmişti.

    Bu sezon ligde zirve yarışından oldukça uzak kalan ve gözünü kupaya çeviren sarı-lacivertliler, rakibini geçerek adını bir üst tura yazdırmayı planlıyor.

    Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, ligde son olarak Başakşehir'e 1-0 mağlup olmuştu.

    MUHTEMEL 11'LER

    Fenerbahçe: Berke, Nazım, Kim, Szalai, Ferdi, Crespo, Ozan, Osayi, Mert Hakan, Rossi, Serdar

    Kayserispor: Lung, Onur, Uğur, Mert, Carole, İbrahim, Kemen, Emrah, Bertolacci, Mane, Gavranovic


    Görüş Bildir