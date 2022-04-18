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    Alanyaspor - Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final karşılaşmaları kapsamında Alanyaspor, Sivasspor ile karşılaşacak. Peki, Alanyaspor - Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    • Haber Merkezi
    • 18.04.2022 - 11:25
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    Alanyaspor - Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Süper Lig'in dışında diğer bir önemli kulvarlardan olan Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor.

    Hangi takımın kupaya ulaşacağı herkesin merakla beklediği detaylardan birisi olurken Alanyaspor, Sivas ile karşı karşıya gelecek.

    Çift maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede rakibini eleyen takım, final biletini kazanacak.

    Yarı finale adını yazdıran Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor, Yukatel Kayserispor ve Alanyaspor nefes kesen mücadeleler izlettirecek.

    Bu kapsamda Alanyaspor - Sivasspor maçını izlemek isteyenler, "Alanyaspor - Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

    Peki,Alanyaspor - Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

    Alanyaspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Alanyaspor - Sivasspor maçını takip etmek isteyen taraftarlar, zaman ve saat bilgisini araştırmaya başladı.

    Alanyaspor – Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı, 20 Nisan Çarşamba günü saat 20:30'da başlayacak. Bu zorlu karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

    Alanyaspor - Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1


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