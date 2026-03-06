Bodrum FK'dan ırkçı söylemlere tepki geldi

Türkiye Kupası B Grubu'ndaki son sınavında Iğdır FK'yla evinde golsüz berabere kalan Bodrum FK, tribündeki bir taraftarın ilk yarının 36'ncı dakikasında konuk ekip oyuncusu Leandro Bacuna'ya yönelik ırkçı söylemleriyle şoke oldu.

İki takım oyuncuları ve Bodrumlu taraftarların tepkisiyle ırkçı söylemde bulunan taraftar, İlçe Stadı dışına çıkarılıp Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

TARAFTARLAR DESTEK OLDU

Maçın ardından Bodrum taraftarları, Bacuna'ya destek tezahüratları yaptı.

Kendisine destek veren taraftarların bulunduğu tribüne giden Curaçao asıllı 34 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu Bacuna, taraftarlara alkışlarla teşekkür etti.

BODRUM FK'DAN PAYLAŞIM

Bodrum FK'nın sosyal medya hesapları da bu görüntüleri İngilizce, "Seni seviyoruz Bacuna" mesajıyla paylaştı.