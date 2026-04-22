Deniz Türüç, Fenerbahçe maçı için motivasyon konuşması yaptı

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek yarı finale çıkan Konyaspor, müsabakanın ardından Deniz Türüç'ün soyunma odasında yaptığı motivasyon konuşmasını paylaştı.
Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında Fenerbahçe'yi konuk eden Konyaspor, normal süresi 0-0 biten maçta rakibini 120+2. dakikada Marko Jevtovic'in penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Konya ekibi, mücadele sonrası Deniz Türüç'ün motivasyon konuşmasını paylaştı.
Konyaspor, gönderiye "Ben bugün kazandım..." notunu düştü.
Yeşil-beyazlıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşım, çok sayıda etkileşim aldı.
FENERBAHÇE'DE OYNAMIŞTI
Deniz Türüç, 2019-20 sezonunda Fenerbahçe formasını terletmişti.
2020-21 sezonu başında kiralandığı Başakşehir'e 2021-22 sezonunda bonservisiyle transfer olan tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz ara transfer döneminde Konyaspor ile 2.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.
