Felix Uduokhai, 103 gün sonra forma giydi

Beşiktaş'ın Alman stoperi Felix Uduokhai, Ankara Keçiörengücü maçıyla birlikte yaklaşık 3,5 ay sonra forma giydi.

Yayınlama Tarihi: 15.01.2026 20:52
  • Beşiktaş, Türkiye Kupası C Grubu'nda Ankara Keçiörengücü ile karşılaştı.
  • Alman stoper Felix Uduokhai, 103 gün sonra ilk 11'de sahaya çıktı.
  • Uduokhai, son olarak Galatasaray derbisinde oynamıştı.

Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Beşiktaş, sahasında 1. Lig takımı Ankara Keçiörengücü ile karşılaştı.

Türkiye Kupası'nda oynanan Ankara Keçiörengücü mücadelesine ilk 11'de başlayan Uduokhai, 103 gün sonra siyah-beyazlı formaya kavuştu.

SON MAÇI GALATASARAY'A KARŞI

28 yaşındaki savunma oyuncusu, son olarak ligde 4 Ekim tarihinde oynanan Galatasaray derbisinde forma giymişti.

