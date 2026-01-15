Felix Uduokhai, 103 gün sonra forma giydi

- Beşiktaş, Türkiye Kupası C Grubu'nda Ankara Keçiörengücü ile karşılaştı.
- Alman stoper Felix Uduokhai, 103 gün sonra ilk 11'de sahaya çıktı.
- Uduokhai, son olarak Galatasaray derbisinde oynamıştı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Beşiktaş, sahasında 1. Lig takımı Ankara Keçiörengücü ile karşılaştı.
Beşiktaş'ın Alman stoperi Felix Uduokhai, yaklaşık 3,5 ay sonra forma giydi.
Türkiye Kupası'nda oynanan Ankara Keçiörengücü mücadelesine ilk 11'de başlayan Uduokhai, 103 gün sonra siyah-beyazlı formaya kavuştu.
SON MAÇI GALATASARAY'A KARŞI
28 yaşındaki savunma oyuncusu, son olarak ligde 4 Ekim tarihinde oynanan Galatasaray derbisinde forma giymişti.