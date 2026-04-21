Fred: Derbiyi kazanmak istiyoruz

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, normal süresi 0-0 sona eren maçta uzatmalarda gol yedi.

Sarı-lacivertliler, 120+2. dakikada penaltıdan gelen golle sahadan 1-0 mağlup ayrılarak kupaya veda etti.

Fenerbahçe'de forma giyen Fred, maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"KAFAMIZI KALDIRMAMIZ GEREKİYOR!"

Son günlerde alınan sonuçlarla ilgili konuşan Fred, "İçinde bulunduğumuz durum kolay değil. Takım içinde çok fazla tecrübeli oyuncu var. Kafamızı kaldırmamız gerekiyor. Ligde puan kaybetmek ve bu maçta elenmek. İki maçta da oyunu biz kontrol ettik, pozisyonlar ürettik ama bitiricilik konusunda sorun yaşadık. Artık önümüzdeki maça odaklanmamız, en iyi şekilde hazırlanmamız ve iyi bir sonuç almamız gerekiyor." dedi.

"DERBİYİ KAZANMAK İSTİYORUZ"

Hafta sonu Süper Lig'de oynayacakları Galatasaray derbisi için de konuşan Brezilyalı futbolcu, "Bizler havlu atmadık. İşimiz zor. Derbiyi kazanmak istiyoruz. Zor olacağını biliyoruz ama tek düşüncemiz kazanmak olacak." ifadelerini kullandı.