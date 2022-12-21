Karacabey Belediyespor, Giresunspor'u beş golle eledi

Karacabey Belediyespor, Giresunspor'u beş golle eledi

Türkiye Kupası 5. turunda 2. Lig ekibi Karacabey Belediyespor'a 5-0 mağlup olan Süper Lig ekibi Giresunspor, turnuvaya veda etti.

Süper Lig ekibi Giresunspor, Türkiye Kupası 5. tur maçında Karacabey Belediyespor ile karşılaştı.

Sahaya rotasyonlu bir kadroyla çıkan Giresunspor, Karacabey karşısında 5-0'lık ağır bir yenilgi alarak turnuvaya veda etti.

İlk yarı 2-0 bitti

Çotanak Stadyumu'nda oynanan maçta Karacabey'e turu getiren golleri 10 ve 32. dakikalarda Ömer Kuşan kaydetti.

Karacabey 5 golle kazandı

İlk yarıyı 2-0 geride kapatan Giresunpsor'un hocası Hakan Keleş, ikinci yarı değişikliklerle oyuna müdahale etmek istese de 50 ve 68. dakikalarda Abdullah Balıkçı'nın gollerine engel olamadı ve durum 4-0'a geldi.

Konuk ekip son dakikalarda ise Fatih Aktay'ın penaltıdan kaydettiği golle skoru 5-0 yaptı.

Karacabey tarihi skorla üst tura yükseldi

Bu tarihi sonuçla Karacabey Belediyespor, adını kupada bir üst tura yazdırdı. Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi 23 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.