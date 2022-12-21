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    Karacabey Belediyespor, Giresunspor'u beş golle eledi

    Türkiye Kupası 5. turunda 2. Lig ekibi Karacabey Belediyespor'a 5-0 mağlup olan Süper Lig ekibi Giresunspor, turnuvaya veda etti.
    • 21.12.2022 - 15:27
    • Güncelleme : 21.12.2022 - 15:38
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    Karacabey Belediyespor, Giresunspor'u beş golle eledi

    Süper Lig ekibi Giresunspor, Türkiye Kupası 5. tur maçında Karacabey Belediyespor ile karşılaştı.

    Sahaya rotasyonlu bir kadroyla çıkan Giresunspor, Karacabey karşısında 5-0'lık ağır bir yenilgi alarak turnuvaya veda etti.

    İlk yarı 2-0 bitti

    Çotanak Stadyumu'nda oynanan maçta Karacabey'e turu getiren golleri 10 ve 32. dakikalarda Ömer Kuşan kaydetti.

    Karacabey Belediyespor, Giresunspor u beş golle eledi #1

    Karacabey 5 golle kazandı

    İlk yarıyı 2-0 geride kapatan Giresunpsor'un hocası Hakan Keleş, ikinci yarı değişikliklerle oyuna müdahale etmek istese de 50 ve 68. dakikalarda Abdullah Balıkçı'nın gollerine engel olamadı ve durum 4-0'a geldi.

    Konuk ekip son dakikalarda ise Fatih Aktay'ın penaltıdan kaydettiği golle skoru 5-0 yaptı.

    Karacabey Belediyespor, Giresunspor u beş golle eledi #2

    Karacabey tarihi skorla üst tura yükseldi

    Bu tarihi sonuçla Karacabey Belediyespor, adını kupada bir üst tura yazdırdı. Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi 23 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.

    Karacabey Belediyespor, Giresunspor u beş golle eledi #3

    Karacabey Belediyespor, Giresunspor u beş golle eledi #4


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