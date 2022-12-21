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- Karacabey Belediyespor, Giresunspor'u beş golle eledi
Karacabey Belediyespor, Giresunspor'u beş golle eledi
- 21.12.2022 - 15:27
- Güncelleme : 21.12.2022 - 15:38
Süper Lig ekibi Giresunspor, Türkiye Kupası 5. tur maçında Karacabey Belediyespor ile karşılaştı.
Sahaya rotasyonlu bir kadroyla çıkan Giresunspor, Karacabey karşısında 5-0'lık ağır bir yenilgi alarak turnuvaya veda etti.
İlk yarı 2-0 bitti
Çotanak Stadyumu'nda oynanan maçta Karacabey'e turu getiren golleri 10 ve 32. dakikalarda Ömer Kuşan kaydetti.
Karacabey 5 golle kazandı
İlk yarıyı 2-0 geride kapatan Giresunpsor'un hocası Hakan Keleş, ikinci yarı değişikliklerle oyuna müdahale etmek istese de 50 ve 68. dakikalarda Abdullah Balıkçı'nın gollerine engel olamadı ve durum 4-0'a geldi.
Konuk ekip son dakikalarda ise Fatih Aktay'ın penaltıdan kaydettiği golle skoru 5-0 yaptı.
Karacabey tarihi skorla üst tura yükseldi
Bu tarihi sonuçla Karacabey Belediyespor, adını kupada bir üst tura yazdırdı. Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi 23 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.