Kartal Kayra Yılmaz'dan şık gol!

- Beşiktaş, Türkiye Kupası C Grubu'nda Ankara Keçiörengücü’nü 3-0 mağlup etti.
- Maçın son bölümünde Kartal Kayra Yılmaz, Salih Uçan'ın ortasında şık bir vole golü kaydetti.
- Bu gol, Kartal'ın A takımında attığı ilk goldü.
Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Beşiktaş sahasında Ankara Keçiörengücü’nü 3-0 mağlup etti.
Siyah-beyazlılar bu sonuçla puanını 6’ya yükseltti. Başkent temsilcisi ise 3 puanda kaldı.
Maçın son bölümünde ise Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz harika bir gole imza attı.
GOL NASIL GELİŞTİ?
Dakikalar 87'yi gösterdiğinde Salih Uçan’ın yaptığı ortada ceza sahası sağ çaprazında dar açıda Kartal Kayra Yılmaz, gelişine yaptığı vole vuruşla topu ağlara gönderdi.
İLK GOLÜNÜ ATTI
Beşiktaş’ta farklı alt yaş kategorilerinde de forma giyen Kartal Kayra Yılmaz, A takımda ilk kez gol atma başarısı gösterdi.
6 farklı sezonda tüm kulvarlarda toplam 29 kez formayı sırtına geçiren Kartal, ilk defa ağları havalandırdı.
