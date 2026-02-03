Abone ol: Google News

Türkiye Kupası'nda 5 Şubat Perşembe günü oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Yayınlama Tarihi: 03.02.2026 13:45
Kupada 5 Şubat'ta oynanacak maçların hakemleri belli oldu
Türkiye Kupası'nda 3. hafta heyecanı bugün, yarın ve 5 Şubat Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu da 5 Şubat Perşembe günü oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemleri açıkladı.

TÜRKİYE KUPASI'NDA GÖREVLİ HAKEMLER

5 Şubat Perşembe

13.00 Ankara Keçiörengücü - Gaziantep FK: Ümit Öztürk

15.30 Konyaspor - Aliağa Futbol: Muhammet Ali Metoğlu

18.00 Kocaelispor - Beşiktaş: Direnç Tonusluoğlu

20.30 Fenerbahçe - Erzurumspor FK: Ömer Faruk Turtay

