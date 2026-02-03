Kupada 5 Şubat'ta oynanacak maçların hakemleri belli oldu

- Türkiye Kupası'nda 5 Şubat'ta oynanacak maçların hakemleri açıklandı.
- Türkiye Futbol Federasyonu, dört maç için hakem atamalarını duyurdu.
- Fenerbahçe ile Erzurumspor FK arasındaki maçı Ömer Faruk Turtay yönetecek.
Türkiye Kupası'nda 3. hafta heyecanı bugün, yarın ve 5 Şubat Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu da 5 Şubat Perşembe günü oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemleri açıkladı.
TÜRKİYE KUPASI'NDA GÖREVLİ HAKEMLER
5 Şubat Perşembe
13.00 Ankara Keçiörengücü - Gaziantep FK: Ümit Öztürk
15.30 Konyaspor - Aliağa Futbol: Muhammet Ali Metoğlu
18.00 Kocaelispor - Beşiktaş: Direnç Tonusluoğlu
20.30 Fenerbahçe - Erzurumspor FK: Ömer Faruk Turtay