Kupada yarın oynanacak maçların hakemleri belirlendi

Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Yayınlama Tarihi: 02.02.2026 17:18
Kupada yarın oynanacak maçların hakemleri belirlendi
  • Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak maçların hakemleri belli oldu.
  • Iğdır FK-Antalyaspor maçını Gürcan Hasova yönetecek.
  • Trabzonspor-Fethiyespor maçı ise Fatih Tokail'e emanet.

Türkiye Kupası'nda 3. hafta heyecanı yarın, 4 Şubat Çarşamba ve 5 Şubat Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu da yarın oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemleri açıkladı.

TÜRKİYE KUPASI'NDA GÖREVLİ HAKEMLER

Yarın

13.00 Iğdır FK - Antalyaspor: Gürcan Hasova

15.30 Samsunspor - Bodrum FK: Burak Olcar

18.00 Rizespor - Beyoğlu Yeni Çarşı: Burak Demirkıran

20.30 Trabzonspor - Fethiyespor: Fatih Tokail

