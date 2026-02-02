Kupada yarın oynanacak maçların hakemleri belirlendi

- Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak maçların hakemleri belli oldu.
- Iğdır FK-Antalyaspor maçını Gürcan Hasova yönetecek.
- Trabzonspor-Fethiyespor maçı ise Fatih Tokail'e emanet.
Türkiye Kupası'nda 3. hafta heyecanı yarın, 4 Şubat Çarşamba ve 5 Şubat Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu da yarın oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemleri açıkladı.
TÜRKİYE KUPASI'NDA GÖREVLİ HAKEMLER
Yarın
13.00 Iğdır FK - Antalyaspor: Gürcan Hasova
15.30 Samsunspor - Bodrum FK: Burak Olcar
18.00 Rizespor - Beyoğlu Yeni Çarşı: Burak Demirkıran
20.30 Trabzonspor - Fethiyespor: Fatih Tokail