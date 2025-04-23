Okan Buruk, Galatasaray ile ilk kez kupada finale çıktı

İHA

Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray, konuk olduğu Konyaspor'u 5-1'lik skorla mağlup etti ve adını finale yazdırdı.

Galatasaray'daki teknik direktörlük kariyerinde Süper Lig'de ve TFF Süper Kupa'da şampiyonluklar yaşayan Okan Buruk da sarı-kırmızılılarla ilk kez kupada finale yükseldi.

AKHİSARSPOR'LA KUPAYI KAZANMIŞTI

Buruk, daha önce 2017-2018 sezonunda Akhisarspor'u çalıştırırken, Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

Buruk'un ekibi sahadan 3-2'lik skorla galip ayrılıp, kupayı kazanmıştı.