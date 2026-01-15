Rıdvan Yılmaz'dan aut itirafı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayan Beşiktaş, başkent temsilcisini 3-0 yenerek ikinci maçını da kazandı ve puanını 6'ya yükseltti.

Beşiktaş'ı öne geçiren golde Abraham'a orta yapan Rıdvan Yılmaz bir pozisyonda topun kendisinden çıktığını söyleyerek hakemin kararını değiştirdi.

RIDVAN HAKEMİ UYARDI

Hakan Bilgiç'le sol tarafta yaşanan bir pozisyon sonrası maçın hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy önce korner kararı verdi.

Rıdvan Yılmaz da topa son temas eden oyuncunun kendisi olduğunu söyledikten sonra hakemi uyardı ve oyun aut atışıyla başladı.

İLK KEZ KAPTAN OLARAK ÇIKTI

Öte yandan Rıdvan Yılmaz bu sezon ilk kez kaptan olarak sahaya çıktı.