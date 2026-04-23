Samsunspor - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

Haber Merkezi

Trabzonspor, Türkiye Kupası çeyrek final maçında Samsunspor'a konuk olacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki müsabaka saat 18.45'te başlayacak.

Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.

Karaoğlan'ın yardımcılıklarını, Anıl Usta ve Gökhan Barcın üstlenecek.

Karşılaşma, A Spor'dan canlı yayınlanacak.

KAZANAN TAKIMIN RAKİBİ GENÇLERBİRLİĞİ

Mücadeleyi kazanan taraf, yarı final mücadelesinde Galatasaray'ı eleyen Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

MUHTEMEL 11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Coulibaly, Holse, Emre, Mouandilmadji

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Ozan, Oulai, Zubkov, Augusto, Muçi, Onuachu

