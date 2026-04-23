Samsunspor - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor ile mücadele edecek.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki müsabaka saat 18.45'te başlayacak.
Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.
Karaoğlan'ın yardımcılıklarını, Anıl Usta ve Gökhan Barcın üstlenecek.
Karşılaşma, A Spor'dan canlı yayınlanacak.
KAZANAN TAKIMIN RAKİBİ GENÇLERBİRLİĞİ
Mücadeleyi kazanan taraf, yarı final mücadelesinde Galatasaray'ı eleyen Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.
MUHTEMEL 11'LER
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Coulibaly, Holse, Emre, Mouandilmadji
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Ozan, Oulai, Zubkov, Augusto, Muçi, Onuachu
