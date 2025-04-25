Trabzonspor'da final coşkusu yaşanıyor

DHA
Süper Lig’de bu sezon istediği performansı sergileyemeyen Trabzonspor, Türkiye Kupası yarı final maçında sahasında Göztepe’yi 2-0 mağlup ederek finalde Galatasaray’ın rakibi oldu.
Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri Ozan Tufan ile Zubkov kaydederken maçın bitişiyle büyük sevinç yaşandı.
Tarihinde 16 kez Türkiye Kupası finali oynayan Trabzonspor, Kupa’yı 10’uncu kez müzesine getirmek istiyor.
YEREL BASIN MANŞETLERİ
Öte yandan Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler de bordo-mavili takımın Göztepe’yi mağlup ederek adını finale yazdırmasını farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı.
Sonnokta: Sonu Kupa olsun
Günebakış: Trabzon Kupa’ya göz koydu
Taka: Kupa geliyor Kupa
Karadeniz: Gel bakalım Aslan’ım
Ekspres: O Kupa, Trabzon’a gelecek
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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