Abone ol: Google News

Türkiye Kupası 2. eleme turu müsabakaları başlıyor

Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu müsabakaları yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 15.09.2025 13:17
Türkiye Kupası 2. eleme turu müsabakaları başlıyor

Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu müsabakalarının heyecanı yaşanacak.

Birbirinden çekişmeli maçlara sahne olacak 2. eleme turunda, 39 müsabaka oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, maç programı şöyle:

Yarın:

13.30 Ağrı 1970 SK-Batman Petrolspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

14.30 Kahta 02 Spor-Adana Demirspor (Kahta İlçe)

15.00 Kestel Çilek SK-Fethiyespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

15.00 Ankara Demirspor-Zonguldakspor (TCDD Ankara Demirspor)

15.30 Kırıkkale FK-Manisa FK (Başpınar)

18.00 Tire 2021 FK-Bodrum FK (Tire-Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

19.00 İzmir Çoruhlu FK-Isparta 32 SK (Bornova Aziz Kocaoğlu)

20.30 Hatayspor-Erciyes 38 Futbol SK (Mersin)

17 Eylül Çarşamba:

14.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Bursaspor (Şehit Vefa Karakurdu)

14.30 Karaköprü Belediyespor-Bitlis 1916 Futbol SK (Faruk Çelik)

14.30 Muşspor-Mazıdağı Fosfatspor (Muş Şehir)

14.30 Dersimspor-Şanlıurfaspor (Tunceli Atatürk)

14.30 Malatya Yeşilyurt SK-Adana 01 FK (Yeşiltepe 1 Nolu Saha)

14.30 Kahramanmaraşspor-Karaman FK (Merkez 1 Nolu Sentetik Çim Saha)

15.00 Silivrispor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Silivri Müjdat Gürsu)

15.00 Çorluspor 1947-Ayvalıkgücü Belediyespor (General Basri Saran)

15.00 Galata SK-Beykoz Anadoluspor (Stat açıklanmadı)

15.00 Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Karacabey Belediyespor (Stat açıklanmadı)

15.00 Karabük İdmanyurduspor-Gebze SK (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

15.00 Küçükçekmece Sinopspor-İnegölspor (Bolluca)

15.00 Kastamonuspor-Fatsa Belediyespor (Gazi)

15.00 Amasyaspor-1461 Trabzon FK (12 Haziran)

15.00 Erbaaspor-Pazarspor (Erbaa İlçe)

15.00 Silifke Belediyespor-Kahramanmaraş İstiklalspor (Silifke)

15.00 Kütahyaspor-Altınordu (Stat açıklanmadı)

15.00 Somaspor-Çankaya SK (Soma Atatürk)

15.00 Kepezspor-Denizli İdmanyurdu Güreller SK (Kepez Hasan Doğan)

16.00 Sivasspor-Şiran Yıldız SK (BG Grup 4 Eylül)

18.00 Elazığspor-12 Bingölspor (Elazığ)

19.00 Niğde Belediyesispor-68 Aksaray Belediyespor (Niğde 5 Şubat)

19.00 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Aliağa Futbol (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Karşıyaka-Bursa Yıldırım SK (Alsancak)

19.00 Balıkesirspor-Yalova FK 77 SK (Balıkesir Atatürk)

19.00 Orduspor 1967-Sebat Gençlikspor (Yeni Ordu)

19.00 24Erzincanspor-1926 Bulancakspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)

19.00 Menemen FK-Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri (Menemen İlçe)

18 Eylül Perşembe:

14.30 Düzcespor-Pendikspor (Düzce Şehir)

17.00 Giresunspor-52 Orduspor (Çotanak Spor Kompleksi)

20.00 Eskişehirspor-Muğlaspor (Prof. Dr. Fethi Heper)

Eshspor Haberleri