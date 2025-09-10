Türkiye Kupası 2. eleme turunun maç programı açıklandı

Türkiye Kupası 2. eleme turunun maç programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, kupada 2. eleme turunun maç programı şöyle:

16 EYLÜL SALI

13.30 Ağrı 1970 SK-Batman Petrolspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

14.30 Kahta 02 Spor-Adana Demirspor (Kahta İlçe)

15.00 Kestel Çilek SK-Fethiyespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

15.00 Ankara Demirspor-Zonguldakspor (TCDD Ankara Demirspor)

15.30 Kırkkale FK-Manisa FK (Başpınar)

18.00 Tire 2021-Sipay Bodrum FK (Tire-Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

19.00 İzmir Çoruhlu FK-Isbaş Isparta 32 (Bornova Aziz Kocaoğlu)

20.30 Atakaş Hatayspor-Erciyes 38 (Mersin)

17 EYLÜL ÇARŞAMBA

14.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Bursaspor (Şehit Vefa Karakurdu)

14.30 Karaköprü Belediyespor-Bitlis 1916 (Faruk Çelik)

14.30 Muşspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Muş Şehir)

14.30 Dersimspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Tunceli Atatürk)

14.30 Malatya Yeşilyurt SK-Adana 01 FK (Yeşiltepe 1 Nolu Saha)

14.30 Kahramanmaraşspor-Karaman FK (Merkez 1 Nolu Sentetik Çim Saha)

15.00 Silivrispor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Silivri Müjdat Gürsu)

15.00 Çorluspor 1947-Ayvalıkgücü Belediyespor (Mustafa Kemal Atatürk)

15.00 Galata SK-Beykoz Anadoluspor (Stat belli değil)

15.00 Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Karacabey Belediyespor (Stat belli değil)

15.00 Karabük İdmanyurdu-Güzide Gebze SK (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

15.00 Küçükçekmece Sinopspor-Sultan Su İnegölspor (Bolluca)

15.00 Amasyaspor-KCT 1461 Trabzon FK (12 Haziran)

15.00 Merkür Jet Erbaaspor-Pazarspor (Erbaa İlçe)

15.00 Silifke Belediyespor-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor (Silifke Şehir)

15.00 Küthayaspor-Altınordu (Stat belli değil)

15.00 Somaspor-Astor Enerji Çankaya SK (Soma Atatürk)

15.00 Kepezspor-Denizli İdmanyurdu Güreller SK (Kepez Hasan Doğan)

16.00 Özbelsan Sivasspor-Şiran Yıldız SK (BG Grup 4 Eylül)

18.00 Seza Çimento Elazığspor-12 Bingölspor (Elazığ)

19.00 Niğde Belediyespor-Kuzey Boru 68 Aksaray Belediyespor (Niğde 5 Şubat)

19.00 Bornova 1877-Aliağa Futbol (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Karşıyaka-Bursa Yıldırım SK (Alsancak Mustafa Denizli)

19.00 Balıkesirspor-Yalova FK 77 (Balıkesir Atatürk)

19.00 Orduspor 1967-Sebat Gençlikspor (Yeni Ordu)

19.00 Anagold 24Erzincanspor-1926 Bulancakspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)

19.00 Menemen FK-Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri (Menemen İlçe)

18 EYLÜL PERŞEMBE

14.30 Düzce Cam Düzcespor-Atko Grup Pendikspor (Düzce Şehir)

17.00 Giresunspor-52 Orduspor FK (Çotanak Spor Kompleksi)

20.00 Eskişehirspor-Muğlaspor (Prof.Dr.Fethi Heper)