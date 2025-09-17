Türkiye Kupası 2. tur maçlarıyla devam ediyor

Türkiye Kupası'nda 2. tur mücadelesi bugün oynanan 17 maçla devam etti.
Karşılaşmaların ardından Bursaspor, Muşspor, Dersimspor, Malatya Yeşilyurtspor, Kahramanmaraşspor, Beyoğlu Yeni Çarşıspor Faaliyetleri, Çorluspor 1947, Beykoz Anadoluspor, Karabük İdmanyurdu, İnegölspor, Fatsa Belediyespor, 1461 Trabzon FK, Erbaaspor, Silifke Belediyespor, Kütahyaspor, Çankayaspor ve Kepezspor, üst tura yükseldi.
ALINAN SONUÇLAR
Karadeniz Ereğli Belediyespor-Bursaspor: 1-2
Muşspor-Mazıdağı Fosfatspor: 5-0
Dersimspor-Şanlıurfaspor: 2-0
Malatya Yeşilyurtspor-Adana 01 FK: 3-2
Kahramanmaraşspor-Karaman FK: 1-0
Silivrispor-Beyoğlu Yeni Çarşıspor Faaliyetleri: 1-1 (Penaltılar 3-4)
Çorluspor 1947-Ayvalıkgücü Belediyespor: 2-1
Galata SK-Beykoz Anadoluspor: 1-5
Karabük İdmanyurdu-Gebze SK: 1-0
Küçükçekmece Sinopspor-İnegölspor: 1-3
Kastamonuspor-Fatsa Belediyespor: 3-3 (Penaltılar 4-5)
Amasyaspor FK-1461 Trabzon FK: 0-1
Erbaaspor-Pazarspor: 2-0
Silifke Belediyespor-Kahramanmaraş İstiklalspor: 7-1
Kütahyaspor-Altınordu: 3-1
Somaspor-Çankayaspor: 1-3
Kepezspor-Denizli İdmanyurdu Güreller SK: 0-0 (Penaltılar 4-2)