Türkiye Kupası 2’nci Eleme Turu kura çekimi yapıldı

Türkiye Kupası 2'nci Eleme Turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törenle yapıldı.

Orhan Saka Konferans Salonu'ndaki kura çekim törenine; TFF 1'inci Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, A Milli Takım ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, TFF 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, Temsilciler Kurulu Başkanı Şerafettin Bural, Sportif İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şefik ile kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı.

Kura çekiminde 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin'e, TFF Lig Yönetimi Direktörü Besim Yalçın ve TFF Profesyonel Maç Planlama Müdürü Serkan Karasakaloğlu eşlik etti

"SEYİR ZEVKİ YÜKSEK VE YENİ BAŞARI HİKAYELERİ İSTİYORUZ"

Kura çekimi öncesi açılış konuşmasını yapan TFF 1'inci Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, şunları dedi:

Futbolumuzun lokomotifi Süper Ligi'mizle neredeyse yaşıt Türkiye Kupası'nda 2'nci Tur kura çekiminde sizlerle birlikte olmanın sevincini yaşıyoruz. 2025-2026 Sezonu 2'nci Eleme Turu Kura Çekimi, futbolumuza ve tüm kulüplerimize hayırlı, uğurlu olsun. Bu ay başlayan ve Mayıs ayına kadar devam edecek bu güzel oyunun 2'nci tur heyecanına ortak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mutluluğumuzun, seyir zevki yüksek maçlarla ve yeni başarı hikayeleriyle katlanmasını diliyorum.

"KUPA FUTBOLUN GÜZELLİĞİNİ VE BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNÜ HATIRLATIYOR"

Futbolun tabandan tavana kadar bir bütün olduğuna vurgu yapan Otyakmaz, şu ifadeleri kullandı:

Alt liglerin ve amatör takımların bu organizasyonda yer alması, futbolumuzun sağlam temeller üzerine oturmasını sağlıyor. Çünkü tabanı güçlü olan bir futbol yapısı, üst liglerde de başarıyı beraberinde getirir. Ülkemizin dört bir yanındaki takımları buluşturan futbolun güzelliğini ve birleştirici gücünü bizlere bir kez daha hatırlatıyor.

"BU TABLO BİZLERE BÜYÜK GURUR VE MUTLULUK VERİYOR"

Tüm maçların canlı yayınlandığını ve kupayı her kesime ulaştırdığını kaydeden TFF 1'inci Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

Bir spor insanı olarak bu tablo bizlere büyük gurur ve mutluluk veriyor. Türkiye Kupası'nın Türk futboluna yeni yetenekler kazandırmasını ve futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatmasını temenni ediyorum.

EŞLEŞMELER BELİRLENDİ

TFF Lig Yönetimi Direktörü Besim Yalçın'ın teknik bilgilendirmesinin ardından gerçekleştirilen kura çekimiyle Türkiye Kupası 2'nci Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu.

EŞLEŞMELER

Silivrispor - Beyoğlu Yeni Çarşı FK

Düzcespor - Pendikspor

Karadeniz Ereğli Belediyespor - Bursaspor

Çorluspor 1947 - Ayvalıkgücü Belediyespor

Galata SK - Beykoz Anadoluspor

Ankara Demirspor - Zonguldakspor FK

Beykoz İshaklı Spor - Karacabey Belediyespor

Karabük İY - Gebzespor

Balıkesirspor - Yalova FK 77

Küçükçekmece Sinop Spor - İnegölspor

Kastamonuspor - Fatsa Belediyespor

Sivasspor - Şiran Yıldız SK

Orduspor 1967 - Sebat Gençlikspor

Amasyaspor FK - 1461 Trabzon FK

Giresunspor - 52 Orduspor FK

24 Erzincanspor - 1926 Bulancakspor

Erbaaspor - Pazarspor

Karaköprü Belediyespor - Bitlis 196 SK

Muş Spor Kulübü - Mazıdağı Fosfatspor

Elazığspor - 12 Bingölspor

Ağrı 1970 SK - Batman Petrolspor

Dersimspor - Şanlıurfaspor

Niğde Belediyesi Spor - 68 Aksaray Belediye Spor

Kahta 02 Spor - Adana Demirspor

Hatayspor - Erciyes 38 Futbol SK

Silifke Belediye Spor - Kahramanmaraş İstiklal Spor

Malatya Yeşilyurt SK - Adana 01 Futbol SK

Kahramanmaraş Spor - Karaman FK

Tire 2021 FK - Bodrum FK

Karşıyaka - Bursa Yıldırım SK

Kütahyaspor Futbol SK - Altınordu

Bornova 1877 - Aliağa Futbol

Eskişehirspor - Muğlaspor

Somaspor - Çankaya SK

Kestel Çilek SK - Fethiyespor

Kırıkkale FK - Manisa FK

İzmir Çoruhlu FK - Isparta 32 SK

Kepezspor - Denizli İY

Menemen FK - Eskişehir Anadolu Spor

TOPLU FOTOĞRAF ÇEKİMİ YAPILDI

Kura çekimi sonrası kapanış konuşmasını yapan TFF 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, tüm takımlara başarılar diledi ve "Kupanın futbolumuza heyecan, güzellik ve yeni başarı hikâyeleri katmasını temenni ediyorum." sözleriyle iyi niyet dileklerini iletti.

Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.