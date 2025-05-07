Türkiye Kupası final maçının biletleri satışa çıktı

AA & Ensonhaber

Trabzonspor ile Galatasaray arasında 14 Mayıs Çarşamba günü oynanacak 63. Türkiye Kupası Final müsabakasının biletleri satışa sunuldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak maçın biletleri, passo.com.tr adresinden ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alınabilecek.

SATIŞ KURALLARI İLE İLGİLİ DETAYLAR PASSO'DA

Bilet satış kuralları ile ilgili tüm detaylar, passo.com.tr adresinde yer alacak.